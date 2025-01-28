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Виктория Лопырева похвасталась идеальной фигурой в бикини

Ростовчанка Виктория Лопырева похвасталась идеальной фигурой в бикини. Фото модель разместила 28 января в своих соцсетях.

На фото Лопырева стоит посреди лазурно-голубого океана. Она решила показать свою фигуру, надев мини-бикини с рисунком зебры.

Фанаты восхитились новыми фото. Подписчики подчеркнули, что она выглядит спортивной в свои годы.

Виктория Лопырева родилась в Ростове. Известность она получила после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2003». Затем она работала ведущей спортивных каналов. Виктория была дважды в браке. Уже несколько лет известная модель с сыном проживают за границей, нередко Лопырева приезжает в Россию. Со своим вторым мужем Игорем Булатовым они не вместе. Эту информацию подтвердила сама Виктория.
Фото: СоцСети
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