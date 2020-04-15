Ветер до 22 метров в секунду обрушился на Ростовскую область

На Ростовскую область обрушился шквалистый ветер. Непогода началась в ночь с 16 на 17 апреля.В течение пятницы в регионе будет бушевать ветер силой от 9 до 14 метров в секунду. Порывы достигнут 17-22 метров в секунду. В связи с эти жителей Ростовской области просят по возможности оставаться дома, не парковать автомобили и не оставлять коляски под деревьями и шаткими конструкциями.Днём температура будет +12...+17 градусов, по югу и востоку — до +20 градусов.