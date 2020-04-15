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Ветер до 22 метров в секунду обрушился на Ростовскую область

Ветер до 22 метров в секунду обрушился на Ростовскую область
На Ростовскую область обрушился шквалистый ветер. Непогода началась в ночь с 16 на 17 апреля.

В течение пятницы в регионе будет бушевать ветер силой от 9 до 14 метров в секунду. Порывы достигнут 17-22 метров в секунду. В связи с эти жителей Ростовской области просят по возможности оставаться дома, не парковать автомобили и не оставлять коляски под деревьями и шаткими конструкциями.

Днём температура будет +12...+17 градусов, по югу и востоку — до +20 градусов.

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