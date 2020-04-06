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Ветер порывами до 18 метров в секунду прогнозируется в Ростовской области

Ветер порывами до 18 метров в секунду прогнозируется в Ростовской области
Жителей Ростовской области предупредили о сильном ветре. Об этом сообщает донское ГУ МЧС.

Согласно оперативному прогнозу, 6 апреля на территории региона ветер будет северо-западным силой 6-11 метров в секунду. Утром и днём порывы местами будут достигать 15-18 метров в секунду. Днём термометры покажут от +4 до +9 градусов, в южных районах — до +13 градусов. Осадки не прогнозируются, небо будет ясным.

Отметим, что в большинстве районов Ростовской области сохраняется четвёртый класс пожароопасности.

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