Ветер порывами до 18 метров в секунду прогнозируется в Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о сильном ветре. Об этом сообщает донское ГУ МЧС.Согласно оперативному прогнозу, 6 апреля на территории региона ветер будет северо-западным силой 6-11 метров в секунду. Утром и днём порывы местами будут достигать 15-18 метров в секунду. Днём термометры покажут от +4 до +9 градусов, в южных районах — до +13 градусов. Осадки не прогнозируются, небо будет ясным.Отметим, что в большинстве районов Ростовской области сохраняется четвёртый класс пожароопасности.