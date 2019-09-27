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В первый день октября в Ростовской области прогнозируют шквалистый ветер

В первый день октября в Ростовской области прогнозируют шквалистый ветер
Шквалистый ветер обрушится на Ростовскую область в первый день октября. Такую информацию передаёт донской гидрометцентр. Согласно сообщению синоптиков, ветер ожидается силой от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.

В ночь на 1 октября начнётся дождь с грозой, который в некоторых районах региона перерастёт в настоящий ливень. Непогода сохранится на весь день.

Ночью термометр покажет от +10 до +15 градусов, на севере — до +5 градусов. Днём во вторник на юге температура поднимется до +23 градусов, в остальных районах столбики градусников будут на отметке от +15 до +20 градусов.

Жителей донского региона просят быть крайне внимательными, находясь на улице. В связи с усилением ветра возможно падение деревьев, рекламных щитов и прочих конструкций.

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