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В Ростовской области сохраняется шквалистый ветер до 18 м/с

В Ростовской области сохраняется шквалистый ветер до 18 м/с
В донском регионе продолжает бушевать холодный сильный ветер. Под данным Ростовского гидрометцентра, в течение дня 27 марта в области он прогнозируется силой 7-12 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Днём по региону ожидается температура от +8 до +13 градусов, по югу и востоку — до +18 градусов. При этом из-за восточного ветра на улице будет довольно прохладно.

В ГУ МЧС Ростовской области добавили, что в южных, юго-восточных, центральных и северо-западных районах и Приазовье сохраняется четвёртый класс пожароопасности.

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