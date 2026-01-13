Ваза царской эпохи и граммофон из Европы пытаются продать в Ростовской области

Фото: Авито

В Ростовской области наблюдается рост активности на интернет-площадках объявлений, где жители выставляют на продажу настоящие сокровища – антикварные предметы. Редакция портала DonDay отобрала наиболее интересные предложения для тех, кто интересуется историей и уникальными предметами старины.В Аксае на продажу выставлен антикварный граммофон "Колумбия" прошлого века, родом из Европы. Устройство было произведено в Англии в начале XX века и впоследствии попало в Ростовскую область из Германии.Продавец утверждает, что граммофон находится в рабочем и аутентичном состоянии, размеры корпуса составляют 32 x 32 см, а диаметр трубы – 52 см. В комплекте к граммофону прилагаются 5 пластинок европейского производства, коробка с новыми иглами и буклет с информацией от продавца. За этот раритет просят 95 тысяч рублей.Продавец предлагает доставку по Аксаю по предварительной договоренности, а также доставку в другие регионы после предоплаты. Для подтверждения работоспособности граммофона он готов предоставить видео и дополнительные фотографии.Ростовчанин выставил на продажу изысканную вазу для цветов, датируемую временами царской России. По словам продавца, предмет, возможно, имеет французское происхождение. Ваза выполнена из выдувного стекла с ручной резкой и декорирована бронзовыми накладками с золочением, изображающими ангелов с гирляндами. Продавец называет ее "уникальной находкой музейного уровня" и оценивает в 80 тысяч рублей.