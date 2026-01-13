Ваза царской эпохи и граммофон из Европы пытаются продать в Ростовской области
В Ростовской области наблюдается рост активности на интернет-площадках объявлений, где жители выставляют на продажу настоящие сокровища – антикварные предметы. Редакция портала DonDay отобрала наиболее интересные предложения для тех, кто интересуется историей и уникальными предметами старины.
Музыкальное наследие: антикварный граммофон из Европы
В Аксае на продажу выставлен антикварный граммофон "Колумбия" прошлого века, родом из Европы. Устройство было произведено в Англии в начале XX века и впоследствии попало в Ростовскую область из Германии.
Продавец утверждает, что граммофон находится в рабочем и аутентичном состоянии, размеры корпуса составляют 32 x 32 см, а диаметр трубы – 52 см. В комплекте к граммофону прилагаются 5 пластинок европейского производства, коробка с новыми иглами и буклет с информацией от продавца. За этот раритет просят 95 тысяч рублей.
Продавец предлагает доставку по Аксаю по предварительной договоренности, а также доставку в другие регионы после предоплаты. Для подтверждения работоспособности граммофона он готов предоставить видео и дополнительные фотографии.
Императорская роскошь: ваза времен царской России за 80 тысяч рублей
Ростовчанин выставил на продажу изысканную вазу для цветов, датируемую временами царской России. По словам продавца, предмет, возможно, имеет французское происхождение. Ваза выполнена из выдувного стекла с ручной резкой и декорирована бронзовыми накладками с золочением, изображающими ангелов с гирляндами. Продавец называет ее "уникальной находкой музейного уровня" и оценивает в 80 тысяч рублей.