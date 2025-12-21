Антикварные находки на популярном сайте объявлений: что необычного продают в Ростове

Фото: Авито

В Ростовской области на популярном сайте объявлений предлагают приобрести уникальные предметы. В последнее время наблюдается всплеск предложений антиквариата. Редакция DonDay решила собрать самые интересные находки региона в одной статье.Статую XVIII века предлагают приобрести за 650 тысяч рублей. Речь идет о полноростовой скульптуре знаменитого фламандского художника Питера Пауля Рубенса.По словам продавца, это музейный экспонат, отлитый в 1743 году, о чем свидетельствует надпись на постаменте. Техника исполнения соответствует эпохе: отливка из нескольких элементов с последующей сборкой для демонстрации мастерства. Большой размер статуи потребовал отливки по частям.Одним из эксклюзивных лотов стал платяной шкаф, датируемый временем царской России. Продавец утверждает, что на мебели есть клеймо, подтверждающее производство «ТМФ БАЧУРИНЪ». В шкафу установлено зеркало с посеребрением. Важно: шкаф продается под реставрацию. Приобрести раритет можно за 500 тысяч рублей.Еще один интересный лот – старинный ковер ручной работы. Автор утверждает, что продает антикварный ковер-палас размером 1,7x3,3 метра, изготовленный примерно в 1909-1910 годах на Кавказе (Азербайджан) из натуральной шерсти. Цена раритета – миллион рублей. Кавказские ковры – востребованный вид антиквариата. Произведенные в Армении, Азербайджане, Грузии, они отличаются яркой палитрой и сложными геометрическими орнаментами. Прочность и долговечность делают их ценными предметами коллекционирования. Рисунки часто связаны с природой и символикой.