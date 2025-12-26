В Ростовской области продают антикварные серьги с бриллиантами и старинный шкаф-буфет

Фото: Авито

Ростовская область продолжает удивлять находками на сайтах объявлений. Внимание привлекли сразу два редких предмета: антикварные золотые серьги с бриллиантами 19-го века и старинный шкаф-буфет. Об этом сообщает портал DonDay, изучивший недавние объявления.В Ростове-на-Дону за 982 000 рублей предлагаются золотые серьги с 20 бриллиантами. Изделие выполнено в виде цветка из золота 56-й царской пробы. Продавец, предлагающий серьги из личной коллекции, готов предоставить заключение эксперта с информацией о каратности и чистоте камней, а также видео и дополнительные сведения по запросу. О возможности торга также указано в объявлении.В городе Шахты выставлен на продажу антикварный шкаф-буфет за 700 000 рублей. Французский буфет, датируемый 17-18-м веками, достался владельцу по наследству. По словам продавца, шкаф был привезен из Германии во время Великой Отечественной войны. Мебель выполнена из натурального дуба с ручной резьбой и состоит из двух частей. Необходима замена стекол. Продавец отмечает тяжелый вес и устойчивость буфета, а также предлагает самовывоз.