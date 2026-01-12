Новости
Ростовские коллекционеры выставили на продажу антикварные сокровища

Ростов-на-Дону продолжает удивлять разнообразием редких и интересных предложений на популярных сайтах объявлений. В последнее время наблюдается настоящий всплеск активности продавцов антиквариата. Портал DonDay изучил наиболее примечательные предложения и делится находками с читателями.

Одним из самых интересных лотов стал раритетный комплект "Книги о лошадях" в двух томах, который ростовчанин оценил в полмиллиона рублей. Речь идет об уникальном издании 1896-1898 годов графа Николая Георгиевича Врангеля под редакцией князя Сергея Петровича Урусова.

-Это не просто книги, а икона для коллекционеров, историков и ценителей коневодства. Энциклопедия, не имевшая аналогов в России XIX века, до сих пор сохраняет научную и коллекционную ценность, - утверждает продавец.

Другим любопытным предложением является антикварная конфетница ручной работы, изготовленная в Германии. За изящную фарфоровую вазу с прорезным орнаментом и ручной росписью розами продавец просит 80 тысяч рублей.

- Очень красивая сервировочная ваза из прорезного фарфора. Украшена великолепно проработанными плетистыми розами ручной работы, тонкая, полихромная, подглазурная роспись, - говорится в объявлении.

По словам продавца, конфетница выполнена из фарфора «VОN SСНIЕRНОLZ» и является антикварным предметом.
Фото: Авито
