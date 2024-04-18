Василий Голубев: в Ростовской области силами ПВО уничтожено три беспилотника

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе ПВО в районе Каменска-Шахтинского. Об этом глава региона сообщил 18 апреля в своих соцсетях.Около 02:00 жителей Каменска-Шахтинского разбудили громкие звуки, похожие на взрывы. По словам пользователей в соцсетях, по громкоговорителям сообщали об угрозе. Горожан просили соблюдать меры безопасности, отойти от окон и спуститься на нижние этажи.- В районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА. Последствия на земле уточняются,- добавил глава региона.