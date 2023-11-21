Василий Голубев сообщил о работе ПВО в Ростовской области 21 ноября
В Ростовской области 21 ноября снова работала система противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
Взрыв был слышен в северных районах Ростовской области около 12 часов. Ситуацию прокомментировал Василий Голубев.
- Средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели в Каменском районе. Цель уничтожена, - отметил глава региона.
В настоящее время устанавливают последствия разрушений на земле.