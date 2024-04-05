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Губернатор Голубев: В Морозовском районе силами ПВО уничтожено 40 целей

Губернатор Голубев: В Морозовском районе силами ПВО уничтожено 40 целей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитых целях в Морозовском районе. Система ПВО работала в ночь на 5 апреля.

- По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, - добавил глава региона.

Напомним, ранее жители Морозовского района и Таганрога сообщали как минимум о 20 взрывах в небе. Около 00:30 подразделения противовоздушной обороны отразили беспилотные летательные аппараты.
Фото: СоцСети
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