В результате атаки беспилотников в Морозовском районе повреждена электроподстанция
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о повреждениях в Морозовском районе. Информацию об этом глава региона сообщил в соцсетях.
Напомним, в ночь на 5 апреля жители Морозовского района Ростовской области слышали около 20 взрывов в районе аэродрома. Силами противовоздушной обороны было уничтожено порядка 40 целей.
- В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, - добавил глава региона.