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В результате атаки беспилотников в Морозовском районе повреждена электроподстанция

В результате атаки беспилотников в Морозовском районе повреждена электроподстанция
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о повреждениях в Морозовском районе. Информацию об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Напомним, в ночь на 5 апреля жители Морозовского района Ростовской области слышали около 20 взрывов в районе аэродрома. Силами противовоздушной обороны было уничтожено порядка 40 целей.

- В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, - добавил глава региона.
Фото для иллюстрации: Россети Юг
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