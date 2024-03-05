В зоопарке Ростова установили памятник бегемоту Рифу

Фото: Соцсети

Бегемот Риф, который многие годы был достойным обитателем Ростовского зоопарка, теперь получил свой памятник. Об этом сообщили сотрудники развлекательного учреждения в социальных сетях 5 марта.История этого особого животного наполнена удивительными фактами: Риф прожил больше, чем можно было ожидать от его вида, пережив своих сородичей в два раза. К тому же он был первым карликовым бегемотом, который появился в нашей стране.В октябре 2023 года, Риф покинул этот мир, став неотъемлемой частью истории зоопарка.Тем, кто хочет вспомнить этого уникального животного, предоставлена возможность: в Ростовском-на-Дону зоопарке на лужайке возле павильона "Животные Африки" установлен памятник Рифу. Копия скульптуры бегемота создана в натуральную величину, чтобы посетители могли в полной мере оценить его размеры и красоту. Важно отметить, что памятник был доставлен из мастерской, расположенной в Каменске-Шахтинском.Карликовые бегемоты являются типичными обитателями Западной Африки, таких стран, как Либерия, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуар. Взрослые особи данного вида достигают высоты в плечах от 75 до 83 сантиметров, а их длина составляет от 150 до 177 сантиметров. При этом вес таких бегемотов колеблется от 180 до 275 килограммов. В дикой природе средняя продолжительность жизни представителей этого вида не превышает 35 лет.