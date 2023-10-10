Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке умер старейший в мире карликовый бегемот. О смерти 51-летнего млекопитающего сообщили сотрудники зоосада.Риф родился еще 7 апреля 1972 года на юго-западе США в городе Сан-Диего. Спустя год его перевезли в Калининградский зоопарк, где у животного появилось потомство. В Ростов бегемота доставили в ноябре 1990 года.Риф стал первым карликовым бегемотом, который появился в России. Помимо этого, он пережил естественный возраст своих сородичей почти в два раза. В дикой природе карликовые бегемоты могут прожить не более 35 лет.Последние годы наблюдалось ухудшение состояния Рифа. Он большую часть времени не двигался и находился в воде. У животного не было аппетита, зрение значительно ухудшилось, он часто впадал в «летаргический сон». Бегемоту оставалось до своего 52-го дня рождения всего лишь полгода.Как правило, карликовые бегемоты живут в странах Западной Африки: Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре. Они ведут полуводный образ жизни и в отличие от обыкновенных бегемотов живут поодиночке и не склонны к защите своей территории. Вес животного в среднем составляет около 180–275 килограммов.