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В Ростовском зоопарке появится арт-объект в память о бегемоте Рифе

В Ростовском зоопарке появится арт-объект в память о бегемоте Рифе
Ростовский зоопарк готовится установить памятник бегемоту по имени Риф. Информацию об этом официально подтвердила пресс-служба развлекательного заведения 15 февраля.

Риф, миниатюрный бегемот, скончался в октябре прошлого года на 51-м году. Он справедливо считался самым долго живущим животным во всем зоопарке, ведь представители его вида в дикой природе редко живут дольше 35 лет. Больше 29 лет назад Риф переехал в Ростов-на-Дону из Калининградского зоопарка, где он провел свою молодость и даже обзавелся потомством.

Смерть Рифа стала настоящей трагедией для многих посетителей зоопарка, которые уже привыкли видеть его в вольере. Памятник Рифу создан с целью сохранить о нём память в истории зоопарка.

В настоящее время статуя Рифа готовится к перевозке в Ростов-на-Дону. Сотрудники зоопарка уже выбрали подходящее место для ее установки, которое обязательно будет притягивать всех посетителей.
Фото: Ростовский зоопарк
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