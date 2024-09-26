В зоне СВО пропал мобилизованный боец из Ростовской области

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В зоне проведения спецоперации пропал 29-летний боец из Ростовской области. Последний раз Евгений Харитоненко выходил на связь с родными 1 августа.Молодой человек родом из Зимовниковского района. Осенью 2022 года он получил повестку в рамках частичной мобилизации. Евгений вошел во второй батальон мотострелковой роты воинской части 29331.В начале августа этого года парень отправился на боевое задание. Спустя две недели его признали без вести пропавшим. Не исключено, что он может находиться в госпитале с потерей памяти.Если вы обладаете информацией о судьбе Евгения, сообщите в военкомат.