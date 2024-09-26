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В зоне СВО пропал мобилизованный боец из Ростовской области

В зоне СВО пропал мобилизованный боец из Ростовской области
В зоне проведения спецоперации пропал 29-летний боец из Ростовской области. Последний раз Евгений Харитоненко выходил на связь с родными 1 августа.

Молодой человек родом из Зимовниковского района. Осенью 2022 года он получил повестку в рамках частичной мобилизации. Евгений вошел во второй батальон мотострелковой роты воинской части 29331.

В начале августа этого года парень отправился на боевое задание. Спустя две недели его признали без вести пропавшим. Не исключено, что он может находиться в госпитале с потерей памяти.

Если вы обладаете информацией о судьбе Евгения, сообщите в военкомат.
Фото: соцсети
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