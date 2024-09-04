В зоне спецоперации без вести пропал 19-летний боец из Ростова

Фото: СоцСети

В зоне СВО без вести пропал 19-летний боец из Ростова-на-Дону. Максим Парахин последний раз выходил на связь с близкими 15 июля.С началом специальной военной операции парень отправился в зону СВО. Он созванивался с родными время от времени, но 15 июля перестал выходить на связь. Молодой человек ранее сообщал, что уходит на штурм на неделю, а затем пропал.У Максима есть тату: на одной ноге – рисунок черепа и розы, а на второй – рог. На ладони тоже изображены розы, которые держат скелеты. На голени - летучая мышь.Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в воинскую часть.