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В зоне спецоперации без вести пропал 19-летний боец из Ростова

В зоне спецоперации без вести пропал 19-летний боец из Ростова
В зоне СВО без вести пропал 19-летний боец из Ростова-на-Дону. Максим Парахин последний раз выходил на связь с близкими 15 июля.

С началом специальной военной операции парень отправился в зону СВО. Он созванивался с родными время от времени, но 15 июля перестал выходить на связь. Молодой человек ранее сообщал, что уходит на штурм на неделю, а затем пропал.

У Максима есть тату: на одной ноге – рисунок черепа и розы, а на второй – рог. На ладони тоже изображены розы, которые держат скелеты. На голени - летучая мышь.

Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в воинскую часть.
Фото: СоцСети
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