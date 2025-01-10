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В зоне СВО погиб 45-летний контрактник из Ростовской области. Андрей Кирсанов получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания.Уроженец города Пролетарска в середине 2024 года решил отдать долг Родине. Подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции. Мужчина служил в звании стрелка мотострелкового отделения. К сожалению, выполняя боевую задачу 14 декабря, мужчина получил смертельное ранение.Издание "Наша неделя. Пролетарск" сообщило, что у Андрея Кирсанова остались 21-летний сын Владимир, тетя Ирина и дядя Михаил.