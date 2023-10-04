В зоне СВО погиб 30-летний связист из Ростовской области

Фото: Газета "Наша неделя. Пролетарск".

В зоне проведения специальной военной операции погиб 30-летний житель Ростовской области. Алексей Воронов получил смертельное ранение в боях в районе Бахмута, сообщает газета "Наша Неделя. Пролетарск".Алексей родом из города Пролетарска. Он окончил школу № 5, отслужил в армии и решил остаться в рядах ВС РФ. Мужчина подписал контракт и продолжил служить связистом на 7-й военной базе в Абхазии. В начале специальной военной операции отправился в Донбасс.У Алексея остались мать и брат. Дата похорон бойца пока не известна.