Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В зоне проведения СВО погиб контрактник из Ростовской области

В зоне проведения СВО погиб контрактник из Ростовской области
Еще один контрактник из Ростовской области получил смертельное ранение в зоне проведения специальной военной операции. 47-летний Андрей Боков погиб 17 сентября.

Мужчина проживал в городе Донецке. В зону специальной военной операции он отправился в апреле 2023 года, подписав контракт с Вооруженными силами РФ. Погиб в районе поселка Опытного под Бахмутом.

Бойца похоронят в родном городе. По данным газеты «Новость», прощание состоится 9 октября в Димитриевской часовне в 14:00. Затем Андрея похоронят на кладбище Чугунка.
Фото: газета «Новость».
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.