В зоне проведения СВО погиб контрактник из Ростовской области
Еще один контрактник из Ростовской области получил смертельное ранение в зоне проведения специальной военной операции. 47-летний Андрей Боков погиб 17 сентября.
Мужчина проживал в городе Донецке. В зону специальной военной операции он отправился в апреле 2023 года, подписав контракт с Вооруженными силами РФ. Погиб в районе поселка Опытного под Бахмутом.
Бойца похоронят в родном городе. По данным газеты «Новость», прощание состоится 9 октября в Димитриевской часовне в 14:00. Затем Андрея похоронят на кладбище Чугунка.