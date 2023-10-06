В зоне проведения СВО погиб контрактник из Ростовской области

Фото: газета «Новость».

Еще один контрактник из Ростовской области получил смертельное ранение в зоне проведения специальной военной операции. 47-летний Андрей Боков погиб 17 сентября.Мужчина проживал в городе Донецке. В зону специальной военной операции он отправился в апреле 2023 года, подписав контракт с Вооруженными силами РФ. Погиб в районе поселка Опытного под Бахмутом.Бойца похоронят в родном городе. По данным газеты «Новость», прощание состоится 9 октября в Димитриевской часовне в 14:00. Затем Андрея похоронят на кладбище Чугунка.