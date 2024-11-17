В зоне спецоперации пропал 42-летний боец, призванный из Ростова

Фото: Соцсети.

В зоне специальной военной операции без вести пропал 42-летний военнослужащий, призванный из Ростова. Информации о местонахождении Александра Таранова (позывной «Таран») нет с 20 октября.Мужчина решил отдать долг Родине и отправился в зону СВО. Периодически он созванивался с родственниками, но 20 октября перестал выходить на связь.Мужчина числился в составе воинской части № 78567. Личный номер бойца - 783286.Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военную часть или полицию.