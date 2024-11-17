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В зоне спецоперации пропал 42-летний боец, призванный из Ростова

В зоне спецоперации пропал 42-летний боец, призванный из Ростова
В зоне специальной военной операции без вести пропал 42-летний военнослужащий, призванный из Ростова. Информации о местонахождении Александра Таранова (позывной «Таран») нет с 20 октября.

Мужчина решил отдать долг Родине и отправился в зону СВО. Периодически он созванивался с родственниками, но 20 октября перестал выходить на связь.

Мужчина числился в составе воинской части № 78567. Личный номер бойца - 783286.

Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военную часть или полицию.
Фото: Соцсети.
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