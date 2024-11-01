В зоне спецоперации без вести пропал 44-летний боец из Ростова

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В зоне специальной военной операции без вести пропал 44-летний военнослужащий из Ростова. Информации о местонахождении Александра Свеколкина (позывной «Батя») нет с 18 октября.Мужчину призвали в городе Ростове-на-Дону. Он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации. Мужчина числится в воинской части № 29593. До 18 октября он часто созванивался с родственниками, но в какой-то момент бесследно исчез.Личный номер жетона военнослужащего: АВ-786464. Известно, что Александр звонил родным из Горловки.Если вам известно, где может находиться мужчина, позвоните в полицию или воинскую часть.