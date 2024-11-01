Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне спецоперации без вести пропал 44-летний боец из Ростова

В зоне спецоперации без вести пропал 44-летний боец из Ростова
В зоне специальной военной операции без вести пропал 44-летний военнослужащий из Ростова. Информации о местонахождении Александра Свеколкина (позывной «Батя») нет с 18 октября.

Мужчину призвали в городе Ростове-на-Дону. Он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации. Мужчина числится в воинской части № 29593. До 18 октября он часто созванивался с родственниками, но в какой-то момент бесследно исчез.

Личный номер жетона военнослужащего: АВ-786464. Известно, что Александр звонил родным из Горловки.

Если вам известно, где может находиться мужчина, позвоните в полицию или воинскую часть.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.