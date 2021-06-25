В Заксобрании Ростовской области обсудили вопрос образования детей с ОВЗ

В Законодательном собрании Ростовской области состоялся круглый стол, в ходе которого обсудили вопрос доступности и качества образования, а также социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В мероприятии приняли участие депутаты, представители исполнительной власти, а также эксперты области и родители особенных детей.Председатель донского парламента Александр Ищенко выступил с приветственным словом. Депутат подчеркнул, что внимание к детям является постоянным приоритетом в государственной политике России, недавно закрепленным в Конституции РФ. Любая проблема социального самочувствия детей является первостепенной.- Менее пяти лет назад ко мне на прием пришла мама ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС). Она сообщила, что хочет получить для своего ребенка весь комплекс социальных и педагогических услуг, а также о том, с какими проблемами сталкивается, - рассказал Александр Ищенко. – Я подключил для решения этих новых для меня задач специалистов профильных министерств и ведомств и депутатов. И постепенно у нас сложился постоянный диалог с родителями, который помогает преодолеть сложности и барьеры в жизни их детей.По словам спикера донского парламента, некоторые вопросы носят частный характер и решаются оперативно. Однако большинство из них имеют системный характер.В своих обращения в Госдуму и Правительство РФ депутаты донского парламента не раз поднимали тему господдержки детей с ОВЗ. При этом получали положительные ответы.Так, по инициативе законодателей донского региона федеральные власти в 2021 году ввели бесплатное горячее питание для младших школьников и детей с ОВЗ. В 2019 году ученики с ограниченными возможностями здоровья получали бесплатное двухразовое горячее питание лишь в 42 из 52 муниципалитетов Ростовской области. По словам председателя комитета ЗС РО по образованию Светланы Мананкиной, через два года соцподдержку таким детям обеспечивают все муниципалитеты Ростовской области. Кроме того, парламентарии приняли региональный закон, согласно которому детей с ОВЗ стали принимать без очереди в медучреждениях.Однако такая сложная системная работа не может обойтись без вызовов. Светлана Мананкина отметила, что для обучения учеников с ОВЗ в классах с остальными детьми необходимо наличие спецоборудования и помещений. Также должны соблюдаться принятые методические пособия. Основной проблемой на пути достижения этой цели является кадровый голод.Светлана Мананкина также добавила, что у муниципалитетов должна быть возможность нанимать тех специалистов, которые необходимы детям с ОВЗ в школах. К ним относятся дефектологи, психологи, логопеды и тьюторы, которые смогут сопровождать детей на занятия, в том числе и с РАС.- Проблемы не только в том, что недостаточно средств, - прокомментировала Светлана Мананкина. - Этих специалистов просто нет на рынке труда. Таких узких специалистов не готовят в нужном количестве не только в Ростовской области, но и в целом в России. Этот клубок проблем нам предстоит разматывать. Мы это делаем поступательно.Александр Ищенко также отметил, что в 2021 году депутаты выделили средства на создание девяти ресурсных классов в нескольких разных муниципалитетах - по одному миллиону на каждый. От лица законодателей Ростовской области он также выразил готовность обратиться к федеральным органам власти о включении тьютеров (прим. - педагогов, работающих с конкретным ребенком индивидуально) в список должностей, которые могут получать льготный педагогический стаж.- Мы должны думать о будущем, о том, что дети вырастут и должны получать среднее профессиональное и высшее образование. Для этого необходимо увеличить квоту для их поступления в вузы и сделать для них второе образование бесплатным, - отметил спикер донского парламента.В числе основных проблем участники круглого стола выявили недостаточно высокий уровень зарплаты таких узких специалистов в бюджетных учреждениях. Чтобы решить эту проблему, предложили проработать систему поощрений педагогов и включить дефектологов в список номинаций «Учителя года».В ходе обсуждения выяснилось, что необходимо провести работы с родителями особенных детей. Сейчас в Ростовской области среди семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано наблюдение у врачей, обращаются к специалистам только 27%.По словам министра образования Ростовской области Ларисы Балиной, в начале 2020-21 учебного года по программам общего образования на дому обучались 2 514 детей с ОВЗ и 2 336 детей-инвалидов. По программам допобразования обучаются 12 068 таких учеников. На программы среднего профессионального образования в 2020-21 учебном году в Ростовской области поступили 228 студентов с ОВЗ и 1 023 – с инвалидностью.По итогам заседания круглого стола законодатели собрали список рекомендаций от родителей особенных детей и специалистов донского региона. Александр Ищенко заверил собравшихся, что донской парламент примет самое активное участие в решении всех проблемных вопросов.