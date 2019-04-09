Форум «Особенное детство» прошёл в Ростове



В Ростове-на-Дону состоялся форум «Особенное детство». Центральной темой мероприятия стало улучшение условий жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. В форуме, который прошёл 9 апреля, приняли участие руководители образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения, представители общественных организаций, депутаты Законодательного собрания Ростовской области и специалисты различных сфер. Инициатором проекта является председатель Заксобрания Александр Ищенко.



- Подходы к реабилитации и социализации «особенных» детей должны стать более широкими и комплексными, - заявил Александр Валентинович. - На первых этапах создания проекта «Особенное детство» мы видели сферу приложения усилий в гораздо более узком смысле. Пообщавшись с родителями и представителями общественных организаций, мы обрели более широкий взгляд на этот вопрос. У нас в планах провести парламентские слушания на данную тему, чтобы определить, какая часть задач требует законодательного закрепления, а какая будет относиться к компетенции органов исполнительной власти. Также мы определим, какую помощь могут оказать некоммерческие организации.



В рамках форума прошли пленарные заседания, доклады и конференции по вопросам реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями. В итоге эксперты выявили цели и задачи, которые необходимо решить в ближайшем будущем. Среди них — обеспечить медицинские учреждения высокотехнологичным оборудованием для профилактики, диагностики и лечение заболеваний. Помимо этого, по всей стране требуется внедрить медицинскую специализированную реабилитацию.



Проект «Особенное детство» берёт своё начало в 2017 году. Идею его создания выдвинул председатель Заксобрания Александр Ищенко. Суть проекта заключается во всесторонней поддержке детей-инвалидов.