В донском парламенте обсудили вопрос обеспечения горячим питанием детей с ОВЗ, обучающихся на дому

Донские законодатели обсудили вопрос обеспечения горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому. Заседание круглого стола на тему: «Особенные дети – особенный подход. Практика обеспечения питанием» состоялось в рамках партийного проекта «ЕР» «Особенное детство» 17 марта. Этот проект четыре года назад инициировал спикер донского парламента, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко. Целью проекта является устранение преград особенных детей в их социализации и интеграции в общественную жизнь.Председатель комитета Заксобрания по образованию Светлана Мананкина отметила, что в 2019 году ученики с ОВЗ получали бесплатное двухразовое горячее питание лишь в 42 из 55 муниципалитетов Ростовской области. Спустя два года социальную поддержку таким детям обеспечивают все города и районы региона.В регионе образование получают 13 674 несовершеннолетних с ОВЗ: среднее - 221 учащийся, муниципальное школьное - 8 145 детей (из них 2 231 - на дому), а в школах-интернатах - 5 тысяч детей (из которых на дому - 510).В сентябре 2020 года был принят областной закон, который позволяет выплачивать семьям с детьми ОВЗ, обучающимися на дому, ежемесячную компенсацию: от 2 700 до 3 250 тысяч рублей. Программы поддержки таких семей поддержали и муниципальные образования - взамен школьного обеда детям дают сухой паек или денежную компенсацию. Нерешенным этот вопрос остался только в городе Шахты.- За последний год ситуация изменилась коренным образом. Школьники с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому, стали обеспечиваться сухим пайком или денежной компенсацией практически во всех муниципалитетах региона. Теперь родители могут самостоятельно распоряжаться деньгами и покупать именно то, что необходимо их детям, - объяснила Светлана Мананкина. - Компенсационная система действует в 23 городах и районах, в остальных, за исключением Шахт, детям выдают сухой паек.Однако остаются и незакрытые вопросы. Например, из-за противоречий двух Федеральных законов «Об образовании» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в муниципалитетах возникает значительная разница в финансировании детских обедов.- Финансовое бремя по обеспечению питанием лежит на учредителе образовательной организации. Если это муниципальная школа, то средства должен выделить муниципалитет. Так гласит Федеральный закон «Об образовании». В результате в одних территориях мы видим 20 рублей в день на питание одного ребенка, а в других - в разы больше. Так, конечно, быть не должно. Качество социальной поддержки не должно зависеть от места жительства семьи. При этом средств должно хватать, чтобы кормить детей в соответствии с СанПиН, то есть не менее 136 рублей на учащегося в день, - подчеркнула председатель комитета Заксобрания Ростовской области по образованию.Проблему можно решить, изменив законодательство регионального или федерального уровней. В связи с этим участники заседания рекомендовали подготовить обращение донских парламентариев к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину об устранении противоречий между двумя нормативно-правовыми актами - законом о местном самоуправлении и отраслевым законом об образовании.Помимо этого, участники круглого стола коснулись вопроса переоборудования столовых в школах. Оно необходимо для организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого также потребуется контроль качества состава меню и продуктов в отдельности со стороны диетологов. В этом вопросе может помочь федеральный центр.- Зампредседателя комитета Государственной Думы по образованию Геннадий Онищенко в ходе заседаний рабочей группы неоднократно поднимал тему значительного увеличения нагрузки на школьные столовые. Поэтому вопрос о разработке отдельной программы по модернизации пищеблоков в школах рассматривается на федеральном уровне. Если она будет принята, это станет существенным подспорьем и в нашей области, - добавила депутат Госдумы от донского региона Лариса Тутова.