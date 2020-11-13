В Заксобании Ростовской области обсудили проект бюджета региона на ближайшие три года

В Законодательном собрании донского региона обсудили проект областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В обсуждении участвовали депутаты донского парламента, представители исполнительной власти, общественники и пожелавшие посетить публичные слушания жители Ростовской области.Первый зампредседателя Законодательного собрания Андрей Харченко отметил, что именно публичные слушания помогают увидеть, насколько планируемый к принятию бюджет отражает пожелания дончан и способствует реализации наказов избирателей.- Проект регионального бюджета, представленный на слушаниях, сбалансирован и стабилен. Он остается социально ориентированным даже больше, чем бюджет 2020 года. На реализацию различных соцпрограмм направлено порядка 140 миллионов рублей, что составляет 70,3% всех расходов. Также мы не забываем и о бюджете развития. Динамика развития экономики должна быть постепенной, устойчивой и рассчитанной на долгосрочную перспективу. Например, на 2021 год в дорожном фонде заложено на 30% больше средств, чем в 2020 году. Кроме того, в сферах здравоохранения, образования, социальной политики, спорта и культуры остается почти неизменным то, что было запланировано, когда мы принимали бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в плане строительства новых детсадов, школ и ремонта учреждений. В ближайшие три года предусмотрено строительство 33 детских садиков.Заместитель губернатора донского региона - министр финансов Лилия Федотова выступила с основным докладом по проекту областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-го и 2023 года.Приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают социальные госпрограммы - на них выделено 62,7 миллиарда рублей. На втором месте - образование (51,3 миллиарда рублей), а на третьем - национальная экономика - 26,9 миллиарда рублей. Расходы на здравоохранение составили 15,5 миллиарда рублей, что на 6 миллиардов больше, чем в 2019 году. На межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ направят 10,4 миллиарда рублей, а на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) - 9,8. Немного меньше средств выделено на физическую культуру и спорт Донского края (2,7 миллиарда рублей) и культуру и кинематографию (2,2 миллиарда рублей).Больше всего расходов предусмотрено на 2021 год - более 191 миллиарда рублей. В 2022 году они сократятся до 186,2 миллиарда, а в 2023-м - до 152,1 миллиарда рублей.Лилия Федотова подчеркнула, что Правительство России по-прежнему поддерживает субъекты предпринимательства. Так, недавно подписано дополнительное постановление председателя Правительства России об отсрочке платежей налогоплательщикам, относящимся к пострадавшим отраслям экономики, еще на три месяца.- Конечно, мы следуем тем целям, которые поставлены в указе президента, - сообщила Лилия Федотова. - Также перед нам стоят задачи, поставленные губернатором Ростовской области. Прогноз социально-экономического развития донского региона учитывает и очередную трехлетку, и прогноз развития области до 2030 года. При формировании бюджета это все легло в основу и стало нашей единой идеологией.В Ростовской области утверждено 49 региональных проектов, по 36 из которых в 2021 году предусмотрено бюджетное финансирование без учета целевых средств федерального бюджета. Более 90% расходов направлены на реализацию проектов «Здравоохранение», «Экология», «Демография», «Жилье и городская среда», а также «Безопасные и качественные автодороги».Кроме того, в рамках государственных программ бюджетные средства направят на развитие транспортной и коммунальной инфраструктур, агропромышленного комплекса, экономику региона, обеспечение жильем отдельных категорий граждан и поддержку малого и среднего бизнеса.Запланированный доход на 2021 год составляет 187,7 миллиарда рублей, в 2022-м - 188,7 миллиарда, а в 2023-м доход бюджета сократится до 159,7 миллиарда рублей.Специальная рабочая группа, образованная в рамках подготовки публичных слушаний в Заксобрании донского региона, принимала предложения и замечания к законопроекту. Помимо этого, каждый житель мог задать вопросы по проекту областного бюджета. Всего в рабочую группу поступил 21 вопрос от жителей Ростовской области и органов местного самоуправления.Проект областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» рекомендован к рассмотрению и принятию в первом чтении на заседании донского парламента 26 ноября.