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В Волгодонске местный житель угрожал своему пасынку ножом

В Волгодонске местный житель угрожал своему пасынку ножом
Житель Волгодонска Ростовской области в ходе конфликта стал угрожать ножом своему пасынку. Происшествие случилось 26 января.

Источник DonDay сообщил, что конфликт между мужчиной и подростком начался вечером. Когда градус ссоры начал повышаться, мужчина схватил со стола нож и начал угрожать мальчику убийством. Тогда ребенок в испуге побежал и рассказал все маме.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Фото: DinDay
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