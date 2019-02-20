В Ростове вооружённый ножом мужчина ограбил собутыльника



Житель Ростова, угрожая ножом, ограбил своего собутыльника. На днях в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.



В отдел полиции Первомайского района обратился местный житель и рассказал, что его ограбил приятель. Выяснилось, что вместе они сидела дома по улице Клубная и распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Тогда один из товарищей взял нож и стал угрожать им другому. Он забрал из его квартиры телевизор, ноутбук и мобильный телефон, а затем скрылся. Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.



Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина.



- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.