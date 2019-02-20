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В Ростове вооружённый ножом мужчина ограбил собутыльника

В Ростове вооружённый ножом мужчина ограбил собутыльника
Житель Ростова, угрожая ножом, ограбил своего собутыльника. На днях в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

В отдел полиции Первомайского района обратился местный житель и рассказал, что его ограбил приятель. Выяснилось, что вместе они сидела дома по улице Клубная и распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Тогда один из товарищей взял нож и стал угрожать им другому. Он забрал из его квартиры телевизор, ноутбук и мобильный телефон, а затем скрылся. Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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