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В Волгодонске будут судить главу Администрации

В Волгодонске будут судить главу Администрации

В Волгодонске будут судить главу Администрации города- Виктора Мельникова. прокуратора Волгодонска представила чиновнику представили обвинения по статье «Подстрекательство к превышению должностных полномочий».

По версии следствия в 2017 году Мельников приказал своему подчиненному, а именно директору департамента строительства и городского хозяйства подписать акты о приеме ремонтных работ на нескольких дорогах. Однако подрядчик недобросовестно выполнил условия договора, но бумаги были подписаны.

Как сообщили в СУ СК Ростовской области,следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Если вина Мельникова будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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