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В Ростовской области будут судить главу города за превышение должностных полномочий

В Ростовской области будут судить главу города за превышение должностных полномочий
На Дону в суд передано уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Сальска. Геннадий Миргород обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 28 февраля.

По версии следствия, чиновник сдал в аренду участок земли сельхозназначения площадью 111 гектар без проведения торгов. Кроме того, он существенно занизил аренду. Ежемесячный платеж составил всего 15 тысяч рублей.
- Своим решением глава причинил ущерб бюджету города в размере более 1,1 млн рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

В отношении Геннадия Миргорода было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Дело направлено в суд.

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