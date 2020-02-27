В Ростовской области будут судить главу города за превышение должностных полномочий



На Дону в суд передано уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Сальска. Геннадий Миргород обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 28 февраля.



По версии следствия, чиновник сдал в аренду участок земли сельхозназначения площадью 111 гектар без проведения торгов. Кроме того, он существенно занизил аренду. Ежемесячный платеж составил всего 15 тысяч рублей.

- Своим решением глава причинил ущерб бюджету города в размере более 1,1 млн рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.



В отношении Геннадия Миргорода было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Дело направлено в суд.