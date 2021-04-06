В Волгодонске будут судить экс-директора департамента строительства и городского хозяйства

В Волгодонске бывший директор департамента строительства и городского хозяйства предстанет перед судом. Александра Кондратюка обвиняют в превышении должностных полномочий при ремонте дорог.Как сообщает DonDay Волгодонск, чиновник нарушил закон в период с 2017 года до марта 2018. Он принял акты работ по ремонту дорог на улицах Железнодорожная, 2-ая Бетонная и Прибрежная. Однако на самом дела работы были выполнены некачественно, на что чиновник благополучно закрыл глаза. Следствие считает, что нарушить закон его подтолкнул глава города Виктор Мельников.Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит до четырех лет лишения свободы.Ранее фигурантом дела стал бывший начальник благоустройства Волгодонска Сергей Сколота. Он получил миллион рублей за то, чтобы власти закрыли глаза на некачественный ремонт дорог в Волгодонске. Сейчас чиновник в СИЗО, ему представлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В отличие от Кондратюка, ему грозит до 15 лет лишения свободы.