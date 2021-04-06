В Волгодонске будут судить экс-директора департамента строительства и городского хозяйства
В Волгодонске бывший директор департамента строительства и городского хозяйства предстанет перед судом. Александра Кондратюка обвиняют в превышении должностных полномочий при ремонте дорог.
Как сообщает DonDay Волгодонск, чиновник нарушил закон в период с 2017 года до марта 2018. Он принял акты работ по ремонту дорог на улицах Железнодорожная, 2-ая Бетонная и Прибрежная. Однако на самом дела работы были выполнены некачественно, на что чиновник благополучно закрыл глаза. Следствие считает, что нарушить закон его подтолкнул глава города Виктор Мельников.
Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее фигурантом дела стал бывший начальник благоустройства Волгодонска Сергей Сколота. Он получил миллион рублей за то, чтобы власти закрыли глаза на некачественный ремонт дорог в Волгодонске. Сейчас чиновник в СИЗО, ему представлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В отличие от Кондратюка, ему грозит до 15 лет лишения свободы.