Главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова отпустили под залог
Задержанного главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова отпустили под залог. Об этом сообщает DonDay Волгодонск со ссылкой на данные районного суда.
Мельникова задержали 15 ноября по подозрению в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Поводом для возбуждения в отношении сити-менеджера уголовного дела стал коммунальный контракт по ремонту дороги.
Срок ареста Мельникова был продлен до 18 ноября. За несколько суток, пока глава администрации был под стражей, родные искали необходимую для залога сумму. После передачи денег Мельникова отпустили из-под ареста.
Сумма залога неизвестна. Расследование уголовного дела продолжается.