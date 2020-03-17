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Два суда Ростова-на-Дону закрыли для посетителей из-за коронавируса

Два суда Ростова-на-Дону закрыли для посетителей из-за коронавируса
В Ростове-на-Дону два суда ввели ограничения из-за пандемии коронавируса. Такую информацию предоставили в пресс-службах Южного окружного военного суда и Ростовского областного суда. С 19 марта по 10 апреля учреждения не будут вести личный приём граждан, а также закроют двери для посторонних лиц. Соответствующее постановление подписал Президиум Верховного Суда Российской Федерации.

В Южном окружном военном суде и Ростовском областном суде будут рассматривать только срочные дела, связанные с избранием меры пресечения, защитой интересов детей и так далее. Отмечается, что в зал суда не смогут попасть посторонние, на слушаниях будут присутствовать только участники процесса.

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