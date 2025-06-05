Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В трех районах Ростовской области ожидается наивысший уровень пожарной опасности. Информация об этом была опубликована в пресс-релизе областного управления МЧС.Согласно сведениям Росгидромета, в период с часу до трех часов дня и до конца дня 5 июня, а также на протяжении всех суток 6 июня в отдельных юго-восточных районах, включая Орловский, Зимовниковский и Дубовский районы, прогнозируется возникновение чрезвычайной пожарной ситуации 5-го класса.