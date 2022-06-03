В Ростовской области 8 июня объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

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В Ростове ожидается чрезвычайная пожароопасность. Наиболее вероятны пожары в восточных районах и местами в Приазовье, сообщает Росгидромет.Высокий уровень возгораний пятого класса ожидается 8 июня. В пожароопасную зону вошли восточные районы: Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский, а также местами Приазовье. Рекомендуется воздержаться от разведения костров на природе, жарки шашлыков, курения и быть осторожными при обращении с огнем.Напомним, что с 28 апреля по 16 октября в городе действует противопожарный режим. За нарушение требования грозит ответственность.