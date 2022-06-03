Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области 8 июня объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

В Ростовской области 8 июня объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности
В Ростове ожидается чрезвычайная пожароопасность. Наиболее вероятны пожары в восточных районах и местами в Приазовье, сообщает Росгидромет.

Высокий уровень возгораний пятого класса ожидается 8 июня. В пожароопасную зону вошли восточные районы: Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский, а также местами Приазовье. Рекомендуется воздержаться от разведения костров на природе, жарки шашлыков, курения и быть осторожными при обращении с огнем.

Напомним, что с 28 апреля по 16 октября в городе действует противопожарный режим. За нарушение требования грозит ответственность.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.