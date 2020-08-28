Пожароопасность пятого класса ожидается в Ростове на протяжении трех дней

На протяжении трех дней в донской столице продлится чрезвычайный уровень пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.Так, с 1 по 3 сентября в большинстве районов донского региона, включая Ростов, ожидается угроза возникновения возгораний пятого класса. При этом пожароопасность четвертого уровня прогнозируют в центральных и южных районах области.Жителям донского региона необходимо воздержаться от поджигания сухой растительности, а также разжигания костров на природе. Кроме того, нельзя бросать в лесу горящие окурки и спички. Рекомендуется быть предельно внимательными в обращении с пламенем.