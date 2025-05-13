На Дону объявили штормовое предупреждение из-за высокой вероятности пожаров

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В Ростовской области из-за крайне высокой вероятности возникновения возгораний объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.По информации Росгидромета, в период до конца 13 мая и в течение 14 мая в ряде районов Ростовской области, таких как Белокалитвинский, Семикаракорский, Багаевский, Весёловский, Мартыновский, а также в Приазовье (северная часть Азовского района), ожидается чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности, достигающий наивысшего, 5-го, класса.Крайне высокий уровень пожарной опасности характеризуется метеорологическими условиями, при которых существенно увеличивается вероятность возгорания сухой растительности, торфяников, лесных участков и легковоспламеняющихся материалов.