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На Дону объявили штормовое предупреждение из-за высокой вероятности пожаров

На Дону объявили штормовое предупреждение из-за высокой вероятности пожаров
В Ростовской области из-за крайне высокой вероятности возникновения возгораний объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По информации Росгидромета, в период до конца 13 мая и в течение 14 мая в ряде районов Ростовской области, таких как Белокалитвинский, Семикаракорский, Багаевский, Весёловский, Мартыновский, а также в Приазовье (северная часть Азовского района), ожидается чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности, достигающий наивысшего, 5-го, класса.

Крайне высокий уровень пожарной опасности характеризуется метеорологическими условиями, при которых существенно увеличивается вероятность возгорания сухой растительности, торфяников, лесных участков и легковоспламеняющихся материалов.
Фото: ГУ МЧС РО
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