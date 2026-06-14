На Дону водитель ВАЗа сбил подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Подросток пострадал в ДТП в Каменске-Шахтинском. Как сообщает Госавтоинспекция Ростовской области, 16-летний юноша попал под колеса легкового автомобиля, перебегая дорогу в небезопасном месте.Инцидент произошел ночью 13 июня на улице Щаденко, рядом с домом № 110. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21104» двигался по своей полосе. В это время 16-летний подросток решил пересечь дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода, где нет светофора.В результате аварии пешеход получил травмы.