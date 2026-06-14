Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону водитель ВАЗа сбил подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте

На Дону водитель ВАЗа сбил подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте
Подросток пострадал в ДТП в Каменске-Шахтинском. Как сообщает Госавтоинспекция Ростовской области, 16-летний юноша попал под колеса легкового автомобиля, перебегая дорогу в небезопасном месте.

Инцидент произошел ночью 13 июня на улице Щаденко, рядом с домом № 110. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21104» двигался по своей полосе. В это время 16-летний подросток решил пересечь дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода, где нет светофора.

В результате аварии пешеход получил травмы.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика