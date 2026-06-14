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За сутки 13 июня в происшествии на воде в Ростовской области погиб человек

За сутки 13 июня в происшествии на воде в Ростовской области погиб человек
За минувшие сутки на одном из водоемов Ростовской области погиб человек. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, трагедия произошла 13 июня в селе Гуково-Гнилушевском Красносулинского района.

К сожалению, это не единственное происшествие, с которым пришлось столкнуться экстренным службам региона за минувшие сутки. Донские пожарные расчеты также ликвидировали шесть техногенных пожаров и устранили последствия трех дорожно-транспортных происшествий.

Всего для ликвидации всех происшествий было привлечено 132 сотрудника и 33 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области архив
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