За сутки 13 июня в происшествии на воде в Ростовской области погиб человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области архив

За минувшие сутки на одном из водоемов Ростовской области погиб человек. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, трагедия произошла 13 июня в селе Гуково-Гнилушевском Красносулинского района.К сожалению, это не единственное происшествие, с которым пришлось столкнуться экстренным службам региона за минувшие сутки. Донские пожарные расчеты также ликвидировали шесть техногенных пожаров и устранили последствия трех дорожно-транспортных происшествий.Всего для ликвидации всех происшествий было привлечено 132 сотрудника и 33 единицы техники.