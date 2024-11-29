В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Каменском районе произошло возгорание на промышленном объекте. По информации очевидцев, это нефтебаза, расположенная недалеко от трассы М-4. Однако официально эта информация пока не подтверждена.К тушению крупного пожара привлечены дежурно-спасательные подразделения. В ликвидации пламени задействованы 109 специалистов и 38 единиц техники.Напомним, в конце августа эта жа нефтебаза была атакована БПЛА, в результате чего она уже горела. Тогда из-за этого происшествия в Каменском районе был введен режим повышенной готовности.Кроме того, глава региона сообщил, что на северо-западе Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены и подавлены 30 беспилотников. Из-за атаки дронов в хуторе Масаловка Каменского района была повреждена кровля частного дома, а в Дьячкино Тарасовского района осколки беспилотника повредили остекление жилого дома. К счастью, в этих происшествиях никто не пострадал.