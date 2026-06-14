Улицу Мусоргского в Ростове частично перекроют из-за ремонта теплосети

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С конца июня и на протяжении всего июля в Ростове-на-Дону будут действовать ограничения движения по улице Мусоргского. Причиной временных неудобств станут запланированные ремонтные работы на подземных коммуникациях – тепловой сети.По данным администрации города, перекрытия коснутся участка улицы Мусоргского, находящегося в пределах от переулка Алябьева до дома № 4 по улице Мусоргского. Ограничения движения будут действовать в период с 30 июня 2026 года по 31 июля 2026 года.Водителей, передвигающихся по данному району, просят быть внимательными и учитывать информацию об ограничениях при планировании своих поездок. Возможно, потребуется выбор объездных путей.