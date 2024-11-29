В Каменском районе произошло возгорание на промышленном объекте

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В Каменском районе 29 ноября произошло возгорание на промышленном объекте. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Огонь тушат дежурно-спасательные подразделения. В ликвидации возгорания задействованы 109 человек на 38 единицах спецтехники.Ранее глава Ростовской области заявил, что в северо-западной части региона были успешно ликвидированы 30 беспилотных летательных аппаратов с помощью системы радиоэлектронной борьбы. В результате атаки БПЛА в хуторе Масаловка Каменского района была повреждена кровля частного дома. Кроме того, в слободе Дьячкино Тарасовского района обломки беспилотников повредили остекление жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.