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В Каменском районе произошло возгорание на промышленном объекте

В Каменском районе произошло возгорание на промышленном объекте
В Каменском районе 29 ноября произошло возгорание на промышленном объекте. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Огонь тушат дежурно-спасательные подразделения. В ликвидации возгорания задействованы 109 человек на 38 единицах спецтехники.

Ранее глава Ростовской области заявил, что в северо-западной части региона были успешно ликвидированы 30 беспилотных летательных аппаратов с помощью системы радиоэлектронной борьбы. В результате атаки БПЛА в хуторе Масаловка Каменского района была повреждена кровля частного дома. Кроме того, в слободе Дьячкино Тарасовского района обломки беспилотников повредили остекление жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото: Ростов ру
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