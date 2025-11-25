В Ростовской области осудили бывшего директора муниципального предприятия

Фото: DonDay.ru.

В Дубовском районе Ростовской области вынесен приговор в отношении бывшего директора муниципального предприятия. Его признали виновным по статье «Присвоение и растрата».По данным следствия, в 2024 году бывший директор, используя свои служебные полномочия, утвердил новое штатное расписание. Он превысил должностные оклады для себя и главного бухгалтера. Деньги поступили в завышенном размере, и это принесло предприятию убытки.- Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.