Под колеса иномарки в Ростове на Каширской попала семилетняя девочка

В Ростове-на-Дону семилетняя девочка получила травмы, оказавшись под колесами иномарки. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, ДТП случилось днем 25 ноября на Каширской.

По предварительной информации, 42-летний водитель "Субару" ехал на машине по территории двора возле дома номер 28/1. В тот момент семилетняя девочка переходила дорогу справа налево, если смотреть по направлению движения автомобиля.

Автомобилист не успел затормозить и сбил ребенка. По данным областной Госавтоинспекции, пострадавшая с различными повреждениями доставлена в больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
