Фото: Светлана Камбулова тг

Начались работы по замене разбитых стекол в доме после атаки БПЛА в Таганроге. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова.В зоне чрезвычайной ситуации продолжает свою деятельность комиссия, занимающаяся определением размера нанесенного ущерба. На данный момент проверено 78 квартир. Зафиксировано 189 поврежденных окон. Первоочередным объектом для восстановления выбран дом, расположенный по адресу: улица Лизы Чайкиной, 57, которому был нанесен серьезный урон.Как отметила глава города, уже доставлено 66 стеклопакетов и 6 отдельных стекол. Рабочие приступили к установке новых элементов вместо поврежденных.Напомним, Таганрог подвергся атаке дронов вечером 1 апреля. В результате атаки возник пожар в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57, а также возле семиэтажного здания, находящегося в районе улицы Ленина, 147. Помимо этого, упавший БПЛА был найден в переулке 1-м Новом, 26. Пожары были оперативно ликвидированы, а взрывоопасные обломки обезврежены.