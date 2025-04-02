Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге определили границы режима ЧС после атаки беспилотников

В Таганроге определили границы режима ЧС после атаки беспилотников
В Таганроге Ростовской области определены границы режима ЧС после атаки беспилотников. Его ввели в пределах многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Ленина, 147А; ул. Лизы Чайкиной, 57; ул. Инициативная, 78; ул. Лизы Чайкиной, 262.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, создан оперативный штаб по координации действий сил по ликвидации последствий ЧС. Члены муниципальной комиссии проведут поквартирный обход в поврежденных домах. После этого будет оценен материальный ущерб и назначены выплаты.

Напомним, что регион попал под атаку беспилотников поздним вечером 1 апреля. Сотрудники спецслужб обезвредили части летательных аппаратов со взрывоопасным веществом.
Фото: Администрация Ростова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.