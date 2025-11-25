Новости
Жителям Таганрога рассказали, куда обращаться для получения матпомощи

Жителям Таганрога рассказали, куда обращаться для получения матпомощи. Горожане получили сообщение от РСЧС 25 ноября.

Согласно сообщению Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, заявление на оказание материальной помощи можно оформить по адресу: улица Морозова, 8. Вдобавок у горожан есть возможность получить консультацию по номеру горячей линии: 375-088.

Напомним, что в ночь на 25 ноября донской регион столкнулся с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. В результате налета дронов погибло три человека, а шесть жителей находятся в медицинское учреждение. Больше всего повреждений на земле произошло в Таганроге. Там осколки дроно повредили многоквартирные дома, частные строения и трамвайные пути.

Глава города Светлана Камбулова сообщила, что жители пострадавших от атаки БПЛА домов получат компенсации. А людям, которые остались без крова, будут предоставлены места в ПВР. Была организована специальная комиссия, которая занялась проверкой принесенного ущерба. Также начался прием документов от жителей пострадавших домов.
Фото: РСЧС
