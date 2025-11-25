Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области показали последствия атаки БПЛА

В Ростовской области показали последствия атаки БПЛА

Власти Ростовской области опубликовали кадры последствий атаки дронов, которая произошла ночью 25 ноября. Массированной атаке подверглись Таганрог и Неклиновский район.

Губернатор региона Юрий Слюсарь заявил, что погибли три человека, а восемь получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, были повреждены жилые дома, здания социальных и промышленных объектов.



В Таганроге из-за обломков повреждены трамвайные линии. На пострадавшей территории был введен режим ЧС.

В СУ СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Террористический акт».
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.