В Ростовской области показали последствия атаки БПЛА
Власти Ростовской области опубликовали кадры последствий атаки дронов, которая произошла ночью 25 ноября. Массированной атаке подверглись Таганрог и Неклиновский район.
Губернатор региона Юрий Слюсарь заявил, что погибли три человека, а восемь получили травмы разной степени тяжести.
Кроме того, были повреждены жилые дома, здания социальных и промышленных объектов.
В Таганроге из-за обломков повреждены трамвайные линии. На пострадавшей территории был введен режим ЧС.
В СУ СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Террористический акт».