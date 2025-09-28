Новости
В Таганроге заброшенное здание инфекционного отделения детской больницы продают за 18 млн

В Таганроге объявлен аукцион по продаже недостроенного корпуса инфекционного отделения детской больницы, находящегося по адресу: улица Ломакина, 57. Организатором торгов выступает Комитет по управлению имуществом.

Следует подчеркнуть, что это не первая попытка продажи данного объекта. Предыдущие аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей, что свидетельствует об отсутствии интереса к объекту.

Речь идет о трехэтажном здании, незаконченном примерно на 40%, общей площадью 857 квадратных метров. Объект соединен переходами с действующим больничным комплексом, но эти переходы признаны небезопасными и подлежат сносу.

Важно учитывать, что территория, на которой расположен объект, имеет особый охранный статус, а именно – является зоной археологического наследия и водоохранной зоной, что накладывает определенные ограничения на использование.

Начальная цена лота составляет 18,1 миллиона рублей. Аукцион назначен на 17 октября текущего года.
Фото: ГИС Торги
