В Таганроге заброшенное здание инфекционного отделения детской больницы продают за 18 млн

Фото: ГИС Торги

В Таганроге объявлен аукцион по продаже недостроенного корпуса инфекционного отделения детской больницы, находящегося по адресу: улица Ломакина, 57. Организатором торгов выступает Комитет по управлению имуществом.Следует подчеркнуть, что это не первая попытка продажи данного объекта. Предыдущие аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей, что свидетельствует об отсутствии интереса к объекту.Речь идет о трехэтажном здании, незаконченном примерно на 40%, общей площадью 857 квадратных метров. Объект соединен переходами с действующим больничным комплексом, но эти переходы признаны небезопасными и подлежат сносу.Важно учитывать, что территория, на которой расположен объект, имеет особый охранный статус, а именно – является зоной археологического наследия и водоохранной зоной, что накладывает определенные ограничения на использование.Начальная цена лота составляет 18,1 миллиона рублей. Аукцион назначен на 17 октября текущего года.